Росія видає військовим КНДР фальшиві документи, - Сили спецоперацій

Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видаючи їм фільшиві документи.
Про це повідомило командування Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ і опублікувало віповідні фото.
За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч.
"Оператори ССО продовжують нищити ворога, зокрема ще трьох військових з КНДР на Курщині та заволоділи їхніми документами. У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува - батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", - йдеться в повідомленні.
- Розвідка Південної Кореї 19 грудня повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.