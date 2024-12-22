Росія видає військовим КНДР фальшиві документи, - Сили спецоперацій

Захисники знищили ще трьох військових армії РФ на Курщині та заволоділи їхніми документами.

«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії

Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видаючи їм фільшиві документи.

Про це повідомило командування Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ і опублікувало віповідні фото.

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч.

"Оператори ССО продовжують нищити ворога, зокрема ще трьох військових з КНДР на Курщині та заволоділи їхніми документами. У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува - батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", - йдеться в повідомленні.