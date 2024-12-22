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Росія видає військовим КНДР фальшиві документи, - Сили спецоперацій

Захисники знищили ще трьох військових армії РФ на Курщині та заволоділи їхніми документами.

Росія видає військовим КНДР фальшиві документи, - Сили спецоперацій
«Схеми» 15 грудня оприлюднили фото від джерел серед українських військових на Курському напрямку, на яких десятки загиблих армії
Фото: Схеми/ Радіо Свобода

Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видаючи їм фільшиві документи.

Про це повідомило командування Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ і опублікувало віповідні фото.

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч.

"Оператори ССО продовжують нищити ворога, зокрема ще трьох військових з КНДР на Курщині та заволоділи їхніми документами. У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува - батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", - йдеться в повідомленні. 

  • Розвідка Південної Кореї 19 грудня повідомила, що наразі відомо про ліквідованих щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. А кількість поранених сягнула приблизно 1000 осіб.
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