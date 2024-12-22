​​З 2025 року збільшиться грошове забезпечення курсантів, - Міноборони

Курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати, а 3-4 курсів - понад 20 тисяч гривень.

З наступного року грошове забезпечення курсантів військових ЗВО.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

За його словами, з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті.

Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень.

Під час візиту Мельник також перевірив організацію освітнього процесу та побутові умови курсантів.

"Академія імені гетьмана Петра Сагайдачного залишається одним із провідних закладів, який готує найкращих офіцерів для Сил оборони України. Створення належних умов навчання та побуту курсантів є одним із головних пріоритетів Міністерства оборони", – підсумував він.