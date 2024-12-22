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Рятувальники відновлюють пошкодження будинки жителів Сумщини, які постраждали від обстрілу РФ

Вчора ввечер росіяни обстріляли Роменську громаду.

Рятувальники відновлюють пошкодження будинки жителів Сумщини, які постраждали від обстрілу РФ
Фото: ДСНС України

Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару у Роменській громаді Сумської області.

Про це повідомляє ДСНС у Сумській області.

"Під час вечірньої ворожої атаки по Роменській громаді зазнали пошкоджень оселі мирних жителів. Фахівці ДСНС обстежили територію, загиблих та постраждалих громадян не було виявлено", — повідомляють рятувальники.

На місці обстрілу працюють фахівці Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, вони проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

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