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Сили оборони відбили російський штурм на Куп’янському напрямку

Знищено бронетанкову групу ворога.

Сили оборони відбили російський штурм на Куп’янському напрямку
Фото: скріншот

Сили оборони на Куп'янському напрямку відбили масований штурм ворога. Вдалося знищити бронетанкову групу ЗС РФ.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця". 

"Для штурму ворог залучив 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які були своєчасно виявлені аеророзвідкою підрозділу. Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані нашими захисниками, але не успішно." — ідеться у повідомленні.

Безпосередньо на місці спішування, коли російська піхота почала покидати бойові машини, українські пілоти почали працювати по них дронами зі скидами.

"Спроба врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення ударами з дронів. Спочатку ворог втратив БМП, а потім було добито танк. Обидві ворожі одиниці були повністю знищені без можливості відновлення", — зазначають в ОСУВ.

Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Ворог намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано ударами дронів.

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