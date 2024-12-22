10 нестандартних різдвяних фільмів
10 нестандартних різдвяних фільмів
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
ГоловнаСуспільствоВійна

Безпілотники атакували російську нафтобазу в Орловській області

У Міноборони РФ знову розповідають, що нібито збили всі БпЛА.

Безпілотники атакували російську нафтобазу в Орловській області
Фото: BAZA

Вночі безпілотники атакували кілька областей РФ. В Орловській області внаслідок дронової атаки загорілася нафтобаза. 

Про це інформують російські ТГ-канали.

Губернатор Орловської області заявив, що внаслідок атаки безпілотників у селищі Стальний Кінь виникла пожежа на місцевій нафтобазі. І додав, що над регіоном начебто було збито 20 дронів. За його словами, ціллю атаки були об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, а пожежа на нафтобазі у Стальному Коні "оперативно локалізована".

У Ростовській області також начебто було збито 8 дронів в Азовському районі, а також поблизу міст Таганрог та Новочеркаськ. Крім того, ППО нібито знищила ракету біля міста Міллерово.

Традиційно росіяни заявили, що втрат та пошкоджень немає.

У Міноборони РФ заявили начебто про збиття 42 безпілотників: 20 БпЛА знищено над територією Орловської області, по 8 БпЛА — над територіями Ростовської та Брянської областей, 5 — над територією Курської області та 1 — над територією Краснодарського краю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies