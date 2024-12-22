У Міноборони РФ знову розповідають, що нібито збили всі БпЛА.

Вночі безпілотники атакували кілька областей РФ. В Орловській області внаслідок дронової атаки загорілася нафтобаза.



Про це інформують російські ТГ-канали.

Губернатор Орловської області заявив, що внаслідок атаки безпілотників у селищі Стальний Кінь виникла пожежа на місцевій нафтобазі. І додав, що над регіоном начебто було збито 20 дронів. За його словами, ціллю атаки були об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, а пожежа на нафтобазі у Стальному Коні "оперативно локалізована".

У Ростовській області також начебто було збито 8 дронів в Азовському районі, а також поблизу міст Таганрог та Новочеркаськ. Крім того, ППО нібито знищила ракету біля міста Міллерово.

Традиційно росіяни заявили, що втрат та пошкоджень немає.

У Міноборони РФ заявили начебто про збиття 42 безпілотників: 20 БпЛА знищено над територією Орловської області, по 8 БпЛА — над територіями Ростовської та Брянської областей, 5 — над територією Курської області та 1 — над територією Краснодарського краю.