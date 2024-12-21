Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах, передає “Європейська правда”.
"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – написав польський міністр у соцмережі X.
Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому можна бачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії на польському бронетранспортері.
🇵🇱🇺🇦— WarNewsPL (@WarNewsPL1) December 20, 2024
❗️Banderowskie flagi na dostarczonych Ukraińcom przez Polskę KTO Rosomak…
@MON_GOV_PL @MSZ_RP prosimy o interwencję. pic.twitter.com/rCJaUlkF6H
За інформацією канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 бронетранспортерів Rosomak.
Нещодавно Польща виділила 2,5 млн злотих на підтримку протимінної діяльності в Україні.