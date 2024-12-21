Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві з цього питання.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав провокацією червоно-чорні прапори УПА на поставлених Польщею бронетранспортерах, передає “Європейська правда”.

"Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв'язатися з українським аташе у Варшаві для з'ясування цього питання", – написав польський міністр у соцмережі X.

Приводом такої реакції стало розміщене у профілі WarNewsPl на платформі X відео, на якому можна бачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії на польському бронетранспортері.

За інформацією канцелярії президента Республіки Польща, Польща передала Україні 100 бронетранспортерів Rosomak.

Нещодавно Польща виділила 2,5 млн злотих на підтримку протимінної діяльності в Україні.