Саме прапор 155-ї бригади розгорнули за Путіним під час пресконференції.

У відповідь на оголошену Путіним “високотехнологічну дуель” ЗСУ ударом по Рильську 20 грудня знищили штаб 155-ї бригади російських морпіхів, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

“ЗСУ відповіли на "високотехнологічну дуель", оголошену Путіним. 19 грудня Путін на своїй пресконференції заявив, що збирається влаштувати "високотехнологічну дуель". За кілька годин по Києву полетіли російські балістичні ракети, більшість яких було збито українською ППО, але росіянам вдалось пошкодити кілька цивільних та комерційних будинків”, – написав Бутусов.

Він зазначив, що у відповідь на черговий терористичний акт Росії, Збройні сили України завдали удар 10 ракетами прямо по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти у місті Рильськ Курської області.

Бутусов нагадав, що 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ відома масовими злочинами - вбивством мирних мешканців на Київщині, мародерством, вбивством полонених. А напередодні, саме прапор 155-ї бригади розгорнули над Путіним під час пресконференції.

“Командири бригади, очевидно, дуже раділи, що їм вдалось так гучно пропіарити себе. Але радіти російським військовим злочинцям довелось недовго. Російська ППО свої війська прикрити не змогла. Внаслідок ураження штабу 155-ї бригади ворогу завдано значних втрат, пункт управління знищено. Ось так насправді виглядає "високотехнологічна дуель" ЗСУ та російських терористів”, – зазначив журналіст.