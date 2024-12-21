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У Силах оборони заявили, що росіяни намагаються щодня форсувати Дніпро на півдні

Ворог робить по декілька спроб щоденно.

У Силах оборони заявили, що росіяни намагаються щодня форсувати Дніпро на півдні
Херсон
Фото: З відкритих джерел

Окупанти намагаються кожного дня форсувати на півдні України річку Дніпро.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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За його словами, росіяни щодня роблять по декілька таких спроб і закріпитися на островах, які перебувають під контролем Сил оборони, і на правий берег. 

«Це намагання захопити певний плацдарм на правому березі, розмістити вогневі засоби і намагатися якнайбільше впливати, застосувати обстріли по Херсону, населених пунктах на правому березі», – сказав Волошин.

За його словами, напередодні, 20 грудня ворог спробував форсувати річку у районі Антонівського мосту. Але українські бійці пішли на випередження, і росіяни не змогли дістатися навіть до середини ріки.

  • 20 грудня керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що минулого тижня почали фіксувати спроби російських ДРГ прорватися до Херсона, але ці спроби виявилися невдалими для ворога.
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