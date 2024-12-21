У Силах оборони заявили, що росіяни намагаються щодня форсувати Дніпро на півдні

Окупанти намагаються кожного дня форсувати на півдні України річку Дніпро.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, росіяни щодня роблять по декілька таких спроб і закріпитися на островах, які перебувають під контролем Сил оборони, і на правий берег.

«Це намагання захопити певний плацдарм на правому березі, розмістити вогневі засоби і намагатися якнайбільше впливати, застосувати обстріли по Херсону, населених пунктах на правому березі», – сказав Волошин.

За його словами, напередодні, 20 грудня ворог спробував форсувати річку у районі Антонівського мосту. Але українські бійці пішли на випередження, і росіяни не змогли дістатися навіть до середини ріки.