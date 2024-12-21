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"Укрзалізниця" прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою

Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською.

"Укрзалізниця" прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою
тестовий квиток з передбаченням перемоги боксера Олександра Усика
Фото: телеграм / Тимур Ткаченко

"Укрзалізниця" прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.

“Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською. Окрім цього, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті”, – написав Ткаченко.

Він зазначив, що це важливий крок у рамках євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє зараз ключову роль у пасажирських перевезеннях.

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“Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування”, – пояснив заступник міністра. 

Ткаченко зауважив, що це не фінальний зовнішній вигляд квитка, він буде дещо удосконалений, проте головне зараз – відсутність на ньому російської. Як тест – зробили квиток з передбаченням перемоги Олександра Усика у бою з Тайсоном Ф’юрі.

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