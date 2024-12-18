ЄБРР надав "Укрзалізниці" 300 млн євро позики на нові електровози та 180 – на генератори

Одну позику співфінансують за рахунок інвестиційного гранту від США, а іншу – за рахунок інвестиційного гранту від Великобританії та міжнародних донорів.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає "Укрзалізниці" дві позики. 300 мільйонів євро виділяють на придбання нових електровозів, а 180 – на встановлення малих генераторів на об’єктах по всій країні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЄБРР.

Позику розміром 300 млн євро на електровози надають під суверенні гарантії. Вона допоможе УЗ оновити діючий парк та підтримувати свою діяльність.

"Метою є забезпечення стабільних і безперебійних залізничних вантажних операцій для сільськогосподарського експорту та критичного імпорту, а також пасажирських послуг, які життєво важливі для людей, економіки та подальшого функціонування приватного сектора, а також для гуманітарних зусиль", – йдеться у повідомленні ЄБРР.

Крім забезпечення транспортних послуг для вантажів і пасажирів, фінансування допоможе зменшити викиди парникових газів, підвищити енергоефективність і підтримати демобілізованих працівників через нову програму реінтеграції ветеранів.

Ця позика буде співфінансована за рахунок паралельного інвестиційного гранту на суму до 190 мільйонів доларів від Сполучених Штатів Америки, розпорядником якого є Світовий банк.

Ще 180 мільйонів євро виділяють на встановлення малих генераторів на об’єктах Укрзалізниці по всій країні, щоб пом’якшити дефіцит електроенергії, який Україна очікує цієї зими унаслідок атак Росії.

Позика фінансуватиме постачання та встановлення обладнання для децентралізованої малої газової генерації загальною потужністю до 270 МВт на вибраних існуючих об’єктах УЗ по всій Україні. Проект загальною вартістю 248 мільйонів євро зробить національну енергетичну систему більш стійкою.

Невеликі газові станції, які будуть встановлені в рамках цього проекту та схожі на них пізніше можуть бути перепрофільовані.

Позика ЄБРР буде співфінансована за рахунок паралельного інвестиційного гранту в розмірі до 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів євро) від Великобританії та інвестиційного гранту в розмірі до 56 мільйонів євро від міжнародних донорів.

"Війна лише підвищила важливість Української залізниці, давнього клієнта ЄБРР, і ми раді підтримати останні зусилля компанії, спрямовані на підвищення стійкості країни. УЗ також є одним із найбільших роботодавців в Україні, де працює близько 200 000 штатних працівників, і в рамках цього проекту отримає користь від програми ЄБРР із заохочення інвестицій у людський капітал", – сказала Сью Барретт, керівниця відділу інфраструктури ЄБРР у Європі, Близькому Сході та Африці.

З лютого 2022 року ЄБРР спрямував в Україну понад 5,4 мільярда євро, у тому числі понад 1,6 мільярда євро цього року, зосередившись на енергетичній безпеці, життєво важливій інфраструктурі, продовольчій безпеці, торгівлі та приватному секторі, а також на ключових політичних реформах.