Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР для підтримки енергетичної безпеки

Наразі на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.

Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на підтримку НАК "Нафтогаз України" у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відповідний Договір гарантії підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та Керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер.

"ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив для забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору України. Вдячний за розуміння нагальних потреб України та ухвалення необхідних рішень. Сьогоднішнє підписання є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни", — зазначив Марченко.

Після підписання Договору сторони провели робочу зустріч щодо стану реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

Міністр фінансів України привітав Арвіда Тюркнера з призначенням на посаду та висловив готовність до конструктивної співпраці.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.