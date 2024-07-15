ФДМ призначив дати приватизації готелю "Україна" та ОГХК

Обидва аукціони проводитимуться в електронному форматі в системі "Прозорро.Продажі".

Фонд державного майна визначив дати проведення двох перших онлайн-аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

Про це повідомила пресслужба ДФМУ.

18 вересня 2024 року відбудеться аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Готель «Україна".

9 жовтня 2024 року відбудеться аукціон з продажу 100% пакету акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Обидва аукціони проводитимуться в електронному форматі в системі "Прозорро.Продажі" з умовами, затвердженими Кабінетом Мміністрів 12 липня 2024 року. Відповідні рішення прийняли аукціонні комісії на чолі з заступником голови ФДМУ Ігорем Тимошенком. До складу комісій увійшли представники Фонду держмайна, профільних міністерств, обласних військових адміністрацій та підприємств, що приватизуються.

"Визначені терміни проведення аукціонів надають можливість усім зацікавленим інвесторам детально оглянути об'єкти та ретельно ознайомитись з документацією, забезпечуючи рівні умови для всіх потенційних учасників та сприяючи прийняттю зважених інвестиційних рішень", - йдеться у повідомленні.

Для ОГХК встановлено максимально можливий термін до проведення аукціону, що дозволяє потенційним покупцям, зокрема - іноземним, провести повноцінну незалежну перевірку (Due Diligence) підприємства.

Потенційні покупці отримують доступ до інформаційного пакету об'єкта великої приватизації після укладення договору про конфіденційність інформації з одним з авторизованих операторів електронного майданчика.

Готель "Україна" розташований у центрі Києва, в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Він має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.