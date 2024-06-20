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ФДМ виставив на продаж готель "Козацький" у Києві на Майдані

Аукціон у системі Prozorro.Продажі заплановано на 18 липня цього року. 

ФДМ виставив на продаж готель "Козацький" у Києві на Майдані
Готель "Козацький"

Фонд держмайна визначив стартову ціну приватизації готелю "Козацький" на Майдані Незалежності у Києві у 155,48 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі заплановано на 18 липня 2024 року.

"Казацький" – це тризірковий готель, має вісім поверхів, 126 номерів, ресторан, кафе, парковку, п'ять залів для проведення конференцій та банкетів. З деяких кімнат відкривається вигляд на центральну площу Києва.

Попри своє розташування, готель працює погано. У 2021 році він отримав менше ніж 1 млн грн чистого прибутку, а 2022-й закінчив зі збитком у понад 8 млн грн.

У 2011 році з будівлі впала частина стіни. Тоді  загинув перехожий.

У 2020 році на початку пандемії коронавірусу в "Козацькому" проходили карантин люди, які повернулися з-за кордону, але згодом вони тікали звідти, скаржачись, зокрема, на погані умови проживання.

У лютому цього року Кабінет міністрів забрав у Міністерства оборони готель "Козацький" та передав Фонду держмайна для приватизації

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