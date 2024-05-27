Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Із підсанкційного заводу "Аерок" зняли всі арешти, тепер підприємство готове до продажу

Потужності підприємства знаходяться у Київській і Львівській областях.

Із підсанкційного заводу "Аерок" зняли всі арешти, тепер підприємство готове до продажу
Аерок готовий до продажу
Фото: ФДМ

Фонд держмайна зняв всі арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", яким володів наближений до Путіна мільйонер Андрій Молчанов. Тепер завод готовий до реалізації.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль. 

Він зазначив, що ТОВ "Аерок" є одним з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні і має потужності у Київській та Львівській областях. У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство у ФДМУ.

"Всі санкційні об’єкти, які йдуть у Фонд, мають певні обтяження. Тому ми проводимо повний комплекс робіт з очищення таких активів, щоб майбутній власник володів максимально повною інформацією про підприємство та не мав проблем з продовженням його діяльності. На сьогодні «Аерок» — це чистий актив, який можна виставляти на онлайн-аукціон", – зазначив Коваль. 

За його словами, наразі в управлінні ФДМУ є 753 санкційних активи. Близько 30% з них знаходяться на тимчасово окупованих територіях. 

"По всіх інших об’єктах ФДМУ активно працює над «юридичним очищенням» і підготовкою до реалізації", наголосив голова Фонду і додав, що всі кошти з продажу санкційних активів направляються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

  • ТОВ "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов. 
  • У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
  • Перед тим, у червні 2022 року активи компанії заарештували.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies