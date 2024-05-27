Із підсанкційного заводу "Аерок" зняли всі арешти, тепер підприємство готове до продажу

Фонд держмайна зняв всі арешти з корпоративних прав підсанкційного заводу "Аерок", яким володів наближений до Путіна мільйонер Андрій Молчанов. Тепер завод готовий до реалізації.
Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.
Він зазначив, що ТОВ "Аерок" є одним з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні і має потужності у Київській та Львівській областях. У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство у ФДМУ.
"Всі санкційні об’єкти, які йдуть у Фонд, мають певні обтяження. Тому ми проводимо повний комплекс робіт з очищення таких активів, щоб майбутній власник володів максимально повною інформацією про підприємство та не мав проблем з продовженням його діяльності. На сьогодні «Аерок» — це чистий актив, який можна виставляти на онлайн-аукціон", – зазначив Коваль.
За його словами, наразі в управлінні ФДМУ є 753 санкційних активи. Близько 30% з них знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
"По всіх інших об’єктах ФДМУ активно працює над «юридичним очищенням» і підготовкою до реалізації", наголосив голова Фонду і додав, що всі кошти з продажу санкційних активів направляються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.
- ТОВ "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов.
- У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
- Перед тим, у червні 2022 року активи компанії заарештували.