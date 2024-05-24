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Закупівельні агенції Міноборони отримали дозвіл використовувати кошти United24 на потреби ЗСУ

Кошти можуть перераховувати за погодженням з відомством «Агенції оборонних закупівель» та «Державному оператору тилу».

Закупівельні агенції Міноборони отримали дозвіл використовувати кошти United24 на потреби ЗСУ
United24
Фото: Facebook/U24

Кабмін дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міністерства оборони України кошти зі спеціального рахунку United24 на підтримку ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Кошти можуть перераховувати за погодженням з відомством «Агенції оборонних закупівель» та «Державному оператору тилу».

Керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський заувжив, що міністерство "активно працює над розробкою альтернативних інструментів фінансування потреб ЗСУ". 

"Громадяни всього вільного демократичного світу отримали додаткову можливість донатити на закупівлю озброєння для ЗСУ", – додав Канєвський.

У Міноброни вважають, що постанова Кабміну дозволить ще ефективніше використовувати благодійні пожертви для задоволення потреб українських Збройних сил.

  • Фандрейзингова платформа United24 стартувала 5 травня 2022 року. До неї увійшли 24 амбасадори, серед яких - актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени і астронавт. 
  • В ОПУ повідомили, що завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн світу за цей час на підтримку України акумулювали понад 625 млн дол. Кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків, шкіл та облаштування укриттів для дітей.
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