Закупівельні агенції Міноборони отримали дозвіл використовувати кошти United24 на потреби ЗСУ

Кошти можуть перераховувати за погодженням з відомством «Агенції оборонних закупівель» та «Державному оператору тилу».

Кабмін дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міністерства оборони України кошти зі спеціального рахунку United24 на підтримку ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Кошти можуть перераховувати за погодженням з відомством «Агенції оборонних закупівель» та «Державному оператору тилу».

Керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський заувжив, що міністерство "активно працює над розробкою альтернативних інструментів фінансування потреб ЗСУ".

"Громадяни всього вільного демократичного світу отримали додаткову можливість донатити на закупівлю озброєння для ЗСУ", – додав Канєвський.

У Міноброни вважають, що постанова Кабміну дозволить ще ефективніше використовувати благодійні пожертви для задоволення потреб українських Збройних сил.