Уряд доручив Генштабу завершити погодження списків на бронювання військовозобов’язаних

Перед цим погоджувати списки мало Міністерство оборони.

Генеральний штаб ЗСУ має завершити погодження списків на бронювання військовозобов’язаних, які надійшли до 10 травня.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Відповідне рішення ухвалив Кабін на засіданні 24 травня. Спершу змінами до постанови від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання Міністерству оборони України.

"Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків. Рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Він додав, що органам, які подавали списки, не потрібно робити це повторно.