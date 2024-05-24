Він прибув в Україну ще на початку 2000-х років, а після повномасштабного вторгнення Росії розпочав протиправну діяльність.

За матеріалами Служби безпеки України до Польщі екстрадували координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисник - громадянин однієї з країн Південної Азії, котрий прибув в Україну ще на початку 2000-х років, а після повномасштабного вторгнення Росії розпочав протиправну діяльність.

"За допомогою своїх закордонних зв’язків, ділок організував масове переправлення до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. Зокрема йдеться про громадян Непалу, Бангладеш та Пакистану. «Маршрут біженців» пролягав через територію Росії та Білорусі, а далі до Республіки Польща в обхід встановлених пунктів пропуску", - зазначила спецслужба.

Організатор схеми створив міжнародне злочинне угруповання, до складу якого залучив десятки громадян різних країн. Він передавав спільникам інструкції: щодо маршрутів руху нелегалів, способів їх перевезення і тимчасового проживання. Для зв'язку використовували спеціально створені анонімні чати в популярних месенджерах.

Зловмисники намагались "розосередити" по різних європейських країнах до сотні нелегалів, які були розподілені на окремі групи. Кожна з них мала свій пункт призначення та керівника.

СБУ з польськими партнерами провела спецоперацію у у 2023 році на території ЄС, тоді частину нелегалів затримали. Згодом у Хмельницькому піймали і організатора каналу нелегальної міграції.

Затримання координатора міграційної кризи на кордоні ЄС і Білорусі

Наразі його екстрадували до Польщі, де він перебував у міжнародному розшуку. Там іноземець відповідатиме за вчинені злочини проти європейської безпеки.