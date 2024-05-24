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У Генштабі розробляють стратегії розвитку окремих родів військ до 2035 року

Бригадний генерал Острянський розповів про реформування Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі розробляють стратегії розвитку окремих родів військ до 2035 року
бригадний генерал Євгеній Острянський
Фото: Генштаб

Начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський розповів про реформування Генерального штабу та органів військового управління. 

Про це йшлося на брифінгу представників ЗСУ на тему: “Актуальні питання діяльності Збройних Сил України: хід бойових дій, новітні технології та реформи”, повідомляє Генштаб.

"Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних Сил", – зазначив Острянський.

За його словами, зараз розробляються стратегії розвитку окремих родів військ до 2035-го. Це покликано сформувати пріоритети та напрямки їх розвитку, визначити роль та місце в системі застосування Сил оборони, з урахуванням майбутнього безпекового середовища. Особлива увага приділяється новим зразкам озброєння та військової техніки, перспективам їх застосування на полі бою.

У лютому-березні в Генштабі була перевірка, за результатами якої вирішили оптимізувати штатну чисельність деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штат на 60%.

"За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ, – підкреслив начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, тривають заходи з удосконалення структури ЗСУ, серед яких – формування Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

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