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На будівництві ЖК на Подолі працівник упав з висоти і травмував хребет. Підряднику вручили підозру

Директору фірми, яка виконувала роботи, загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 2 років.

На будівництві ЖК на Подолі працівник упав з висоти і травмував хребет. Підряднику вручили підозру
Фото: Київська міська прокуратура

На будівництві ЖК на Подолі працівник упав з висоти та отримав травму хребта. Повідомлено про підозру директору товариства, що виконувало підрядні роботи, повідомляє Київська міська прокуратура. 

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 28-річному директору одного з київських товариств у порушенні вимог законодавства про охорону праці службовою особою підприємства, яке заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч.1 ст. 271 КК України).

Під час будівництва ЖК на Подолі 42-річний будівельник виконував роботи без відповідного контролю з боку головного інженера товариства, що призвело до травмування. 

Так, під час перевезення будівельних матеріалів одноколісним візком по дошках, чоловік провалився в отвір під дошками та впав з висоти 3,6 м. Внаслідок падіння у нього діагностували черепно-мозкову травму та ушкодження хребта.

Як з’ясувалось, з працівником не було укладено належним чином трудовий договір, він не пройшов інструктаж з охорони праці, однак його допустили до роботи. 

Директору товариства загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 2 років.

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