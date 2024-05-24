Укрпошта презентувала марки до 10-річчя бригади “Азов”. Тираж відповідає кількості бійців, які перебувають у полоні

У четверг, 23 травня, Укрпошта презентувала поштові марки та конверти “Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу”, випущені в рамках проекту “Власна марка”. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Випуск присвячений 10-й річниці бригади «Азов» та має особливе значення. Тираж поштового набору складає 900 примірників. В такий спосіб національна пошта привертає увагу до кількості бійців бригади, які вже понад два роки перебувають у ворожому полоні.

Випуск марок і конвертів супроводжувала церемонія спецпогашення, в якій взяли участь: легендарний “азовець” підполковник Святослав Паламар “Калина”, а також молодший лейтенант Петро Садовʼяк “Гросер” та майор Віталій Мурдза “Мурзік”.

Символічно, що погашення марок з бійцями 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, відбулось 23 травня – у День Героїв України. По завершенні церемонії відбулась автограф-сесія з героїчними бійцями “Азову”, отже кожен, хто придбав марку або конверт, мав можливість отримати підпис відважних захисників України.

“Я впевнений в тому, що ця марка буде нагадувати нам всім українцям про героїчну боротьбу, про героїчний вчинок наших військовослужбовців, про те, що роблять Сили оборони для нашої держави. Я хочу, щоб ця марка була символом оборони наших хлопців та наших дівчат. Щоб вона нагадувала про те, з якими важкими випробуваннями нам довелося стикатися протягом цих 10 років. Ми стояли, стоїмо та будемо стояти на захисті Української держави, територіальної цілісності та суверенітету України”, – прокоментував Святослав Паламар “Калина”, підполковник 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Випуск власної марки «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу» має на меті не лише відзначити 10-ту річницю створення «Азову», а й привернути увагу суспільства до героїзму та відданості бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 під час повномасштабного вторгнення 86 днів обороняли місто та стримували наступ противника. 20 травня 2022 року останній захисник «Азовсталі» за наказом здався у полон. Щонайменше 900 азовців та сотні бійців зараз й досі перебувають у полоні.

За 10 років існування «Азов» трансформувався зі «зграї» відчайдухів до кадрових військових, залишаючись єдиною бригадою, що складається виключно з добровольців. З перших днів існування, від «чорних чоловічків» до батальйону, ОЗСП і нині бригади, підрозділ приймає до своїх лав лише вмотивованих людей, які добровільно вирішили захищати свою країну.

Поштовий набір «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу» містить номерний марковий аркуш із 9 марок та художній конверт формату DL з маркою і відбитком штемпеля спецпогашення. Ціна комплекту – 600 гривень. Тираж – 900 примірників. Дизайн аркуша, конверта і штемпеля був розроблений 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» НГУ. Придбати поштовий набір можна у Поштовому маркеті та в магазині «Філателія №10» Київ, Хрещатик, 22 у межах заявленого тиражу.