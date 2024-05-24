З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути шістьох дітей

Із тимчасово окупованих територій Херсонської області вивезли три родини, у яких виховуються шестеро дітей віком від 1 до 9 років.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років", – зазначив Прокудін.
Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.
З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.
Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.
Окупанти регулярно обстрілюють Херсонщину. Росіяни минулої доби атакували в Херсонській області Золоту Балку, Львове, Осокорівку, Тягинку, Інженерне, Іванівку, Велетенське, Білозерку, Антонівку, Микільське, Новотягинку, Придніпровське та Херсон.