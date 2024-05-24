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Орбан заявив, що Угорщина працює над “перевизначенням” статусу членства країни в НАТО

Будапешт хоче отримати дозвіл на відмову від дій блоку за межами Альянсу.

Орбан заявив, що Угорщина працює над “перевизначенням” статусу членства країни в НАТО
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт працює над “перевизначенням” статусу членства країни в НАТО, щоб дозволити відмову від дій, якщо Альянс посилить допомогу Україні.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю державному радіо, пише Bloomberg.

Він заявив, що угорські військові чиновники та юристи вже працюють над розробкою нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів Організації Північноатлантичного договору.

“Наші юристи та офіцери старанно працюють над тим, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не доводилося брати участь у діях НАТО за межами території НАТО”, ‒ сказав угорський прем’єр.

В інтерв'ю Орбан заявив, що Угорщина віддана місії НАТО щодо захисту членів блоку у разі нападу на них. Але він сказав, що Угорщина стурбована тим, що фінансування та постачання зброї для України ‒ країни, яка не входить до Альянсу і межує з Угорщиною, потенційно може розширити військове втручання аж до відправлення військ.

Прем’єр додав, що Угорщина принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО про те, що Росія вторгнеться на східний фланг блоку після України, оскільки нинішню війну слід розглядати як війну між “двома слов'янськими країнами”.

За його словами, НАТО цю точку зору не поділяє, створивши робочі групи для вивчення ролі військового альянсу у війні. Підтримка київських сил у рамках нової місії НАТО здійснюватиметься за межами України.

Орбан підкреслює, що Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих обговореннях, але фактично як “член, який не бере участі”. Надання Угорщині “опції відмови” означатиме нову концепцію членства в НАТО.

"Зараз склалася ситуація, коли ми ніби там, а не там. Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати”, ‒ сказав очільник угорського уряду.

Уряд у Будапешті зараз є учасником двох місій альянсу за межами його території ‒ в Іраку та Косово. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від будь-яких військових місій.

  • Ремарки Орбана прозвучали тоді, коли Альянс готує пакет підтримки для України, щоб представити його на саміті лідерів у Вашингтоні в липні. Очікується, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації постачання озброєння і навчальних ресурсів для Києва.
  • У червні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Тоді ж зберуться міністри оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також запропонував союзникам зібрати фонд для України в розмірі 100 мільярдів доларів на найближчі п’ять років, але багато союзників відмовилися від цього.
  • Угорщина неодноразово намагалася зірвати зусилля Заходу щодо допомоги Україні, включно з фінансуванням та постачанням зброї для відбиття російської агресії.
  • Орбан також намагався зупинити вступ до НАТО Фінляндії та Швеції та уклав енергетичні угоди з Росією, що викликало критику з боку західних столиць.
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