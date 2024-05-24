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Четверо людей загинули внаслідок обвалу будівлі на острові Майорка

Трагедія сталася у місці, де завжди багато туристів.

Четверо людей загинули внаслідок обвалу будівлі на острові Майорка
Фото: EPA/UPG

Двоповерхова будівля ресторану на узбережжі моря в іспанському місті Пальма-де-Майорка зазнала раптового обвалу. Четверо людей загинули, щонайменше 16 зазнали поранень.

Як пише Reuters, на місце інциденту прибули рятувальники, поліціянти та психологи. З'ясувати причину руйнування будинку поки не вдалося: за словами спецслужб, дах просто впав на нижній поверх. В цей час в самому ресторані та поряд перебувало чимало людей, адже місце є привабливим для туристів. 

Свої співчуття родинам загиблих та готовність надіслати на острів "будь-який персонал та засоби" висловив у соцмережах прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез. 

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