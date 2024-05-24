Макрон відклав реформу, яка спричинила заворушення у Новій Каледонії

За підсумками перемовин щодо врегулювання кризи в Новій Каледонії, які відбулися у столиці заморської території Нумеї, президент Франції Емманюель Макрон вирішив тимчасово призупинити зміни до виборчого законодавства.

За повідомленням Reuters, глава держави щонайменше на місяць відклав набуття чинності норм, які дозволяють громадянам Франції, що прожили в Новій Каледонії бодай 10 років, брати участь у виборах.

Представники корінного народу Канак через цей закон фактично підняли повстання, адже оцінили його як спробу зменшити свій політичний вплив. Внаслідок заворушень загинули шестеро людей.

Макрон заявив, що не відмовляється остаточно від запропонованих змін до законодавства, проте підпише їх лише після повернення миру на архіпелаг та досягнення згоди щодо подальшої долі території, яка б влаштувала усі сторони: "Реформа не має запроваджуватися силою". Президент також наголосив, що рішення референдуму 2021 року щодо відмови Нової Каледонії від незалежності "не підлягає сумніву та оскарженню".