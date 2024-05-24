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Ізраїль ліквідував заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази

Також цього тижня в місті Газа ліквідували терориста ХАМАС Юсуфа Альшубакі.

Ізраїль ліквідував заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази
Ізраїль ліквідував заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові ліквідували заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Зазначається, що 23 травня ізраїльські винищувачі завдали удару та знищили в центрі Гази терориста Дея Алдіна Альшарафу, заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази.

Альшарафа відповідав за сили, які охороняли кордони Смуги Гази. Ці сили під час війни перешкоджали евакуації цивільного населення із зон бойових дій. 

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Також цього тижня в місті Газа ліквідували терориста ХАМАС Юсуфа Альшубакі. Він працював у відділі промислового обладнання штабу ХАМАС і відповідав за роботу та розвиток виробництва зброї ХАМАС.

“Армія оборони Ізраїлю продовжує свої зусилля з нейтралізації додаткових високопоставлених терористів у Смузі Гази”, - наголосили в ЦАХАЛ.

  • Ізраїльські військові і бійці спецслужб під час спеціальних оперативних заходів у підземному районі в Джабалії ліквідували терориста Хусейна Фіада, командувача батальйону Бейт Ханун ХАМАС.
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