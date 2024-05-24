Ізраїль ліквідував заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази

Ізраїльські військові ліквідували заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази.
Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.
Зазначається, що 23 травня ізраїльські винищувачі завдали удару та знищили в центрі Гази терориста Дея Алдіна Альшарафу, заступника командувача силами національної безпеки ХАМАС у Смузі Гази.
Альшарафа відповідав за сили, які охороняли кордони Смуги Гази. Ці сили під час війни перешкоджали евакуації цивільного населення із зон бойових дій.
Також цього тижня в місті Газа ліквідували терориста ХАМАС Юсуфа Альшубакі. Він працював у відділі промислового обладнання штабу ХАМАС і відповідав за роботу та розвиток виробництва зброї ХАМАС.
“Армія оборони Ізраїлю продовжує свої зусилля з нейтралізації додаткових високопоставлених терористів у Смузі Гази”, - наголосили в ЦАХАЛ.
- Ізраїльські військові і бійці спецслужб під час спеціальних оперативних заходів у підземному районі в Джабалії ліквідували терориста Хусейна Фіада, командувача батальйону Бейт Ханун ХАМАС.