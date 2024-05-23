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Ізраїльські військові ліквідували командира батальйону ХАМАС у підземній зоні в Джабалії

Зокрема, він відповідав за інтенсивний мінометний вогонь по ізраїльських громадах поблизу північної частини сектора Газа.

Ізраїльські військові ліквідували командира батальйону ХАМАС у підземній зоні в Джабалії
Бійці ЦАХАЛ зачищають тунелі ХАМАС у Смузі Гази (архівне фото)
Фото: Times of Israel

Ізраїльські військові і бійці спецслужб під час спеціальних оперативних заходів у підземному районі в Джабалії ліквідували терориста Хусейна Фіада, командувача батальйону Бейт Ханун ХАМАС. 

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Фіад відповідав за запуск значної кількості протитанкових ракет, які були випущені по території Ізраїлю протягом війни”, - зазначили в ЦАХАЛ.

Також він відповідав за інтенсивний мінометний вогонь по ізраїльських громадах поблизу північної частини Смуги Гази.

ЦАХАЛ наголосив, що ліквідація терориста є частиною оперативної діяльності ЦАХАЛу над землею та під землею, щоб знайти тунелі та знищити терористів, що діють у них.

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