Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю під час авіашоу до Дня незалежності Ізраїлю, 26 квітня 2023 року.

За даними ЦАХАЛу, у понеділок, 29 квітня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по двох позиціях "Хезболли" по півдні Лівану – Рачайя-аль-Фухар і Хіам, пише The Times of Israel.

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" – Рачайя-ель-Фухар і Хіам, повідомляють військові.

Серед уражених цілей – ракетні пускові позиції, будівля, що використовувалася терористичним угрупуванням, та інші об'єкти інфраструктури.

Також авіація Ізраїлю обстрілював райони поблизу Айта-еш-Шаб з артилерії, щоб "усунути загрозу".

24 квітня ізраїльські винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів “Хезболли” на півдні Лівану.

15 квітня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі “Хезболли” в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі “Хезболли” в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану. Також артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.

На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.