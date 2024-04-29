Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

За даними ЦАХАЛу, у понеділок, 29 квітня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по двох позиціях "Хезболли" по півдні Лівану – Рачайя-аль-Фухар і Хіам, пише The Times of Israel.
Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" – Рачайя-ель-Фухар і Хіам, повідомляють військові.
Серед уражених цілей – ракетні пускові позиції, будівля, що використовувалася терористичним угрупуванням, та інші об'єкти інфраструктури.
Також авіація Ізраїлю обстрілював райони поблизу Айта-еш-Шаб з артилерії, щоб "усунути загрозу".
- 24 квітня ізраїльські винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів “Хезболли” на півдні Лівану.
- 15 квітня винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військовій базі “Хезболли” в районі Мейс Ель-Джабаль, а також по додатковій військовій базі “Хезболли” в районі Тайр-Харфа на півдні Лівану. Також артилерія ЦАХАЛу здійснила удари, щоб усунути загрозу в районі Чебаа на півдні Лівану.
- Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.
- На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.