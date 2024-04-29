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Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

Авіація завдала ударів по ракетних пускових позиціях.

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану
Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю під час авіашоу до Дня незалежності Ізраїлю, 26 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

За даними ЦАХАЛу, у понеділок, 29 квітня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по двох позиціях "Хезболли" по півдні Лівану – Рачайя-аль-Фухар і Хіам, пише The Times of Israel.

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по позиціях "Хезболли" – Рачайя-ель-Фухар і Хіам, повідомляють військові.

Серед уражених цілей – ракетні пускові позиції, будівля, що використовувалася терористичним угрупуванням, та інші об'єкти інфраструктури.

Також авіація Ізраїлю обстрілював райони поблизу Айта-еш-Шаб з артилерії, щоб "усунути загрозу".

  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. 
  • У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
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