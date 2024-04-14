Ізраїль завдав удару по об'єкту з виробництва зброї в Лівані

Це стало відповіддю на обстріли, які були здійснені на півночі Ізраїлю протягом ночі.

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.

Про це повідомляє ЦАХАЛ у Телеграмі.

"У відповідь на обстріли, які були здійснені на півночі Ізраїлю протягом ночі, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по великому об’єкту Хезболли з виробництва зброї в районі Набі-Чіт, углиб Лівану", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Іран у ніч проти 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю. 99% було перехоплено силами ППО.