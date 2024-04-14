Ізраїль завдав удару по об'єкту з виробництва зброї в Лівані

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.
Про це повідомляє ЦАХАЛ у Телеграмі.
"У відповідь на обстріли, які були здійснені на півночі Ізраїлю протягом ночі, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по великому об’єкту Хезболли з виробництва зброї в районі Набі-Чіт, углиб Лівану", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, Іран у ніч проти 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю. 99% було перехоплено силами ППО.
- На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
- Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.