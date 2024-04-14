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Ізраїль завдав удару по об'єкту з виробництва зброї в Лівані

Це стало відповіддю на обстріли, які були здійснені на півночі Ізраїлю протягом ночі.

Ізраїль завдав удару по об'єкту з виробництва зброї в Лівані
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по великому об'єкту "Хезболли" з виробництва зброї у Лівані.

Про це повідомляє ЦАХАЛ у Телеграмі.

"У відповідь на обстріли, які були здійснені на півночі Ізраїлю протягом ночі, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по великому об’єкту Хезболли з виробництва зброї в районі Набі-Чіт, углиб Лівану", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Іран у ніч проти 14 квітня запустив понад 300 ракет та безпілотників по Ізраїлю. 99% було перехоплено силами ППО.

  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. 
  • У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану.  Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
  • Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.
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