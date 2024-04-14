В суботу ввечері, 13 квітня, глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадяни Ізраїлю, останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", – йдеться у відеозверненні прем'єра.

Він також подякував за підтримку такі країни, як США Велика Британія, Франція та інші.

מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, עם ישראל חזק.



יחד נעמוד, ובעזרת ה' - יחד נתגבר על כל אויבנו. pic.twitter.com/XwdHlLzyNK — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 13, 2024

Пізно ввечері 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети.

На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. Серед загиблих був генерал Мохам Мадреза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції, який раніше очолював сили Кудс у Сирії та Лівані. Також раніше повідомляли про загибель дипломатів.