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Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим

Відповідну заяву прем’єр-міністр зробив під час звернення до громадян Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль: Нетаньягу пообіцяв відповісти тим самим
Беньямін Нетаньягу
Фото: bulletinhits.com

В суботу ввечері, 13 квітня, глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим самим, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Громадяни Ізраїлю, останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна, Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна", – йдеться у відеозверненні прем'єра.

Він також подякував за підтримку такі країни, як США Велика Британія, Франція та інші.

Пізно ввечері 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети. 

На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Внаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства. Серед загиблих був генерал Мохам Мадреза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції, який раніше очолював сили Кудс у Сирії та Лівані. Також раніше повідомляли про загибель дипломатів.

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