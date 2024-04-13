Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, — Financial Times

Німеччина передала Україні дві системи Patriot, але не хоче надавати більше.

Лідери європейських країн відхилилипрохання Києва надіслати свої системи протиповітряної оборони в Україну після поновлення масованих обстрілів Росії по об'єктах критичної інфраструктури, пише Financial Times.

"Україна давно попереджала, що їй необхідні додаткові постачання протиповітряної оборони, щоб захистити себе від ракетних обстрілів Росії, спрямовани, зокрема, на енергетичну та теплоінфраструктуру країни",—пише видання.

Європейські країни заявили, що не планують надсилати додаткові системи в Україну, ґрунтуючись на тому, що їм необхідно зберігати власний оборонний потенціал

Німеччина передала Україні дві системи Patriot, але цього тижня дала зрозуміти, що більше не допоможе.

"Поки що ми не зможемо запропонувати більше жодних систем", — повідомили в міністерстві оборони ФРН.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що "нечувано", щоб західні країни не могли надати Україні сім додаткових батарей Patriot, враховуючи, що в їхньому арсеналі є близько 100, які вони можуть виділити.

Київ лобіює надання Україні систем протиповітряної оборони з Польщі, Румунії та Іспанії, пише Financial Times з посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів.

ХочаЗбройні сили Польщі запевняють, що не можуть передати "Петріоти" для України, адже самі чекають на постачання ППО та відповідне обладнання від США на суму 15 мільярдів доларів.

Міністр закордонних справ Києва Дмитро Кулеба підтвердив в ефірі українських національних новин, що наразі ведуться активні переговори з союзниками щодо придбання двох систем ППО Patriot і однієї системи ППО SAMP/T.

"Хоча Кулеба не назвав цих союзників, офіційні джерела повідомили FT, що Україна веде переговори з Польщею та Іспанією щодо батареї Patriot від кожної з них, а також з Румунією на франко-італійському SAMP/T".

Зараз Україна має щонайменше три батареї Patriot і одну батарею SAMP/T, які отримала у 2023 році.

"Їм потрібно лише сім, Але це складно", — зазначив співрозмовник.