ГУР про нічну атаку РФ: удари завдаються саме по цивільних об’єктах

У Головному управлінні розвідки МО України вважають, що ціллю російських атак в Україні є саме цивільна інфраструктура. Ворог робить це для того, щоб посилити гуманітарні проблеми в країні.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Про ймовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо. І про це говорилось публічно. Що стосується мети, тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільним об’єктам, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури", – заявив Юсов і назвав такі атаки воєнним злочином.

Він наголосив, що росіяни намагають завдати якомога більше руйнувань об’єктам цивільної інфраструктури, щоб складнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.

Також у ГУР вважають, що країна-агресорка намагається "наздогнати" атаки, які не вдалось зробити взимку.

"Це воєнні злочини. Це те, що зараз бачить весь світ. Протидія цим злочинам також відома. Українське керівництво говорить про це вголос на весь світ. Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз, зокрема, нищенням української енергетики", – сказав Юсов.