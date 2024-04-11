Повітряні сили: ППО знищила вночі 18 ракет і 39 ударних безпілотників

Всього російська армія запустила по території України 82 засоби повітряного нападу.

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основним напрямком атаки була Львівщина.

Про це інформує командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл РФ);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл РФ);

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – зазначив Олещук.

Він додав, що в результаті роботи протиповітряної оборони знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Фото: Повітряні сили

Атака РФ