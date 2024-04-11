Повітряні сили: ППО знищила вночі 18 ракет і 39 ударних безпілотників

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основним напрямком атаки була Львівщина.
Про це інформує командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл РФ);
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);
- 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл РФ);
- 40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим).
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – зазначив Олещук.
Він додав, що в результаті роботи протиповітряної оборони знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Атака РФ
- Через нічну російську атаку пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах. Найбільше під час атаки постраждала Харківська область. Там понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
- У Київській області та Львівській областях є влучання в об'єкти інфраструктури.
- По Запорізькій області армія РФ спрямувала керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Збили дві ракети.
- На Одещині ліквідували сім ударних безпілотників.
- Масовані атаки на українську енергетику Росія відновила в березні. Докладно про це читайте в матеріалі на LB.ua.