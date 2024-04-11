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Українські захисники знищили 810 окупантів протягом доби, – Генштаб

Вдалося ліквідувати також 48 артилерійських систем ворога.

Українські захисники знищили 810 окупантів протягом доби, – Генштаб
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 450 890 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,
  • танків ‒ 7137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,
  • артилерійських систем – 11452 (+48) од,
  • РСЗВ – 1040 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 754 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 9104 (+34),
  • крилаті ракети  ‒ 2069 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ  противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. 

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