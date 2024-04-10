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Найближчим часом процес розроблення законопроєкту про демобілізацію має розпочатись, - речник Міноборони

Проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля.

Найближчим часом процес розроблення законопроєкту про демобілізацію має розпочатись, - речник Міноборони
Найближчим часом процес розроблення законопроєкту про демобілізацію має розпочатись
Фото: dnepr.express

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” прокоментував ситуацію із законом про демобілізацію.

“Кінцевий термін служби було винесено у законопроєкт. Це сталося після звернення головнокомандувача Олександра Сирського, який розуміє оперативну ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, розуміє, які сили і засоби є в наявності та усвідомлює планування, яке передбачається найближчим часом”, – розповів Лазуткін.

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Також речник Міноборони наголосив, що ніхто не відмовляється від демобілізації і термін 36 місяців відпочинку нікуди не зникає.

Лазуткін підкреслив, що проєкт закону про демобілізацію буде розроблятися не з нуля. Вже найближчим часом цей процес має розпочатись.

Законопроєкт про мобілізацію 

Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, але досі ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації так і не спромоглися.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти. 

Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.

Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.

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