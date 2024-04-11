Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров оприлюднив екологічні наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС.
За даними Федорова, через влучання ракети у будівлю машинного залу стався витік у Дніпро орієнтовно пів тони нафтопродуктів. Держекоінспекція зафіксувала засмічення ґрунтів та плями нафтопродуктів.
"Для ліквідації засмічення розсипано 480 літрів сорбенту в місцях локального утворення піни та нафтових плям на площі у 5000 кв.м.", - додав очільник області.
Крім того, через атаку росіян зареєстрували відхилення якості води від нормативів за показниками "забарвлення", "водневий показник рН" та "хімічне споживання кисню". При цьому мору риби не зафіксували.
- ДніпроГЕС була пошкоджена унаслідок масованого ракетного обстрілу 22 березня цього року.
- Згодом у Міндовкілля повідомили, що екологічна ситуація стабілізувалася. Відомство повідомило, що розмір збитків від російської атаки сягнув понад 140 млн грн.