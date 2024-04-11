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Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології

Зокрема, зареєстрували відхилення якості води від нормативів за показниками "забарвлення", "водневий показник рН" та "хімічне споживання кисню".

Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Фото: Вікі

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров оприлюднив екологічні наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС.

За даними Федорова, через влучання ракети у будівлю машинного залу стався витік у Дніпро орієнтовно пів тони нафтопродуктів. Держекоінспекція зафіксувала засмічення ґрунтів та плями нафтопродуктів. 

"Для ліквідації засмічення розсипано 480 літрів сорбенту в місцях локального утворення піни та нафтових плям на площі у 5000 кв.м.", - додав очільник області.

Крім того, через атаку росіян зареєстрували відхилення якості води від нормативів за показниками "забарвлення", "водневий показник рН" та "хімічне споживання кисню". При цьому мору риби не зафіксували. 

  • ДніпроГЕС була пошкоджена унаслідок масованого ракетного обстрілу 22 березня цього року. 
  • Згодом у Міндовкілля повідомили, що екологічна ситуація стабілізувалася. Відомство повідомило, що розмір збитків від російської атаки сягнув понад 140 млн грн.
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