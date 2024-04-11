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ГУР: Кремль збільшив витрати на внутрішню пропаганду до майже пів мільярда доларів

Пропагандистську продукцію виготовляли так звані «некомерційні» організації. 

ГУР: Кремль збільшив витрати на внутрішню пропаганду до майже пів мільярда доларів
Російська пропаганда війни
Фото: EPA/UPG

У 2023 році Росія витратила на пропаганду для свого населення 58 мільярдів рублів або близько пів мільярда доларів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Пропагандистську продукцію виготовляли так звані «некомерційні» організації.  "Йдеться про формально не пов’язані з державою-агресором  структури, які позиціонують себе як «автономні», але насправді на замовлення Кремля виробляють так званий «патріотичний контент» для поширення в інтернеті: блоги, новини, фільми, серіали, відеоігри тощо", - пояснили у ГУР. За даними розвідки, мільярдні бюджети вказані організації зобов’язувались витратити на внутрішню пропаганду для таких цілей: 

  • формування лояльної до режиму Путіна громадської думки;
  • виправдання агресії Росії проти України;
  • впливу на свідомість військовослужбовців країни-агресора шляхом глорифікації їхньої участі у війні.

 ГУР наголосило, що збільшення витрат Кремля на приховану пропаганду для внутрішньої аудиторії "може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа держави-агресора, так і про спробу путінської диктатури взяти під контроль інтернет-середовище на Росії".

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