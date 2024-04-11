11 квітня російські окупаційні війська атакували ТЕЦ у Сумах.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби", - розповіли в ОВА.
За попередніми даними, потерпілих немає. Наслідки атаки уточнюють.
Крім того, росіяни обстріляли Есманську громаду зі ствольної артилерії. Поранені дві людини. Їх доставили до глухівської лікарні.
За даними Сумської обласної прокуратури, о 14-ій годині агресор атакував Ворожбянську громаду, де було поранено 16-річного хлопця та його матір. Пошкоджені транспортні засоби, приватні домоволодіння та лінії електропередач.
- Уночі 11 квітня ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів.
- Зокрема, РФ знищила Трипільську ТЕЦ. Про наслідки обстрілів для української енергосистеми читайте в матеріалі LB.ua.