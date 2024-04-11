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Росіяни вдарили авіабомбами по ТЕЦ у Сумах, є поранені в області

Через обстріли Есманської громади є двоє поранених. 

Росіяни вдарили авіабомбами по ТЕЦ у Сумах, є поранені в області
Сумська ТЕЦ, фото ілюстративне
Фото: Сумська міська військова адміністрація

11 квітня російські окупаційні війська атакували ТЕЦ у Сумах.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби", - розповіли в ОВА.

За попередніми даними, потерпілих немає. Наслідки атаки уточнюють.

Крім того, росіяни обстріляли Есманську громаду зі ствольної артилерії. Поранені дві людини. Їх доставили до глухівської лікарні.

За даними Сумської обласної прокуратури, о 14-ій годині агресор атакував Ворожбянську громаду, де було поранено 16-річного хлопця та його матір. Пошкоджені транспортні засоби, приватні домоволодіння та лінії електропередач.

Обстріли Сумщини 11 квітня
Обстріли Сумщини 11 квітня

Обстріли Сумщини 11 квітня
Обстріли Сумщини 11 квітня

  • Уночі 11 квітня ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. 
  • Зокрема, РФ знищила Трипільську ТЕЦ. Про наслідки обстрілів для української енергосистеми читайте в матеріалі LB.ua.
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