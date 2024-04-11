Влада Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми із низки населених пунктів

11 квітня на засіданні Ради оборони Харківщини ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що мова йде лише про близькі до кордону з Росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

"За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини. Міста Харкова це рішення не стосується", - підкреслив Синєгубов.

Він додав, що уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.