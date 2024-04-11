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ВАКС конфіскував усе майно ексміністра освіти Дмитра Табачника

У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір.

ВАКС конфіскував усе майно ексміністра освіти Дмитра Табачника
Дмитро Табачник
Фото: КП/Максим Люков

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору, повідомляє Центр протидії корупції.

У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

  • Половину квартири на Ярвалу у Києві
  • 5 земельних ділянок в елітному Козині
  • будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати
  • майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку
  • право на компенсацію 40,6 млн грн 
  • право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.

Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова. У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.

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