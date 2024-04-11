ВАКС конфіскував усе майно ексміністра освіти Дмитра Табачника

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору, повідомляє Центр протидії корупції.
У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:
- Половину квартири на Ярвалу у Києві
- 5 земельних ділянок в елітному Козині
- будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати
- майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку
- право на компенсацію 40,6 млн грн
- право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.
У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.
Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова. У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.