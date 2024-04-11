ВАКС конфіскував усе майно ексміністра освіти Дмитра Табачника

У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору, повідомляє Центр протидії корупції.

У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

Половину квартири на Ярвалу у Києві

5 земельних ділянок в елітному Козині

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати

майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку

право на компенсацію 40,6 млн грн

право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

У листопаді 2022 року СБУ повідомила Табачнику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом СБУ наклала арешт на його майно на загальну суму понад 2 млн доларів.

Також СБУ викрила Табачника на співпраці з ФСБ і соратником очільника Чечні Рамзана Кадирова. У березні 2024 року суд заочно призначив Табачнику 15 років ув’язнення.