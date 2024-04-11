Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” передав 32 нові міномети калібру 120 мм для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загальна їхня вартість – 32 000 000 гривень.

Таким чином, “Повернись живим” повністю закрив потребу цих підрозділів ГУР у цьому типі озброєння, заявили у Головному управлінні розвідки.

“Майже щодня ми бачимо високі результати роботи спецпризначенців ГУР МО: як у глибокому тилу окупаційних військ, так і на полі бою. Саме тому Фонд передав їм 32 нові українські міномети. Це потужна колективна піхотна зброя, яка працює на відстані до 7 кілометрів і може ефективно подавити вогнем або прикрити наших захисників при виконанні спеціальних задач”, – говорить директор “Повернись живим” Тарас Чмут.

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фото: «Повернись живим»

Фонд придбав для Сил оборони України 100 мінометів калібру 120 мм, повідомив раніше Тарас Чмут. Окрім ГУР МО, сім мінометів із цієї партії вже отримала 95-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ. Три одиниці Фонд передав для 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, також два міномети – для 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

У фонді нагадали, що нещодавно завершили реалізацію проєкту «Довгі РУКи ТрО». Усі 31 бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримали розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами. Загальна вартість переданого війську за проєктом майна становить понад 338 млн грн. Крім 186 мінометів, військо отримало також нові пікапи, засоби розвідки, цілевказання, коригування і підтвердження результатів.

Також нагадаємо, минулого року Фонд “Повернись живим” отримав 4,5 млрд грн донатів. “Повернись живим” презентував звіт за 2023 рік у форматі військової карти.