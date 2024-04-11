Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” передав 32 нові міномети калібру 120 мм для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загальна їхня вартість – 32 000 000 гривень.
Таким чином, “Повернись живим” повністю закрив потребу цих підрозділів ГУР у цьому типі озброєння, заявили у Головному управлінні розвідки.
“Майже щодня ми бачимо високі результати роботи спецпризначенців ГУР МО: як у глибокому тилу окупаційних військ, так і на полі бою. Саме тому Фонд передав їм 32 нові українські міномети. Це потужна колективна піхотна зброя, яка працює на відстані до 7 кілометрів і може ефективно подавити вогнем або прикрити наших захисників при виконанні спеціальних задач”, – говорить директор “Повернись живим” Тарас Чмут.
Фонд придбав для Сил оборони України 100 мінометів калібру 120 мм, повідомив раніше Тарас Чмут. Окрім ГУР МО, сім мінометів із цієї партії вже отримала 95-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ. Три одиниці Фонд передав для 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, також два міномети – для 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
У фонді нагадали, що нещодавно завершили реалізацію проєкту «Довгі РУКи ТрО». Усі 31 бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримали розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами. Загальна вартість переданого війську за проєктом майна становить понад 338 млн грн. Крім 186 мінометів, військо отримало також нові пікапи, засоби розвідки, цілевказання, коригування і підтвердження результатів.
Також нагадаємо, минулого року Фонд “Повернись живим” отримав 4,5 млрд грн донатів. “Повернись живим” презентував звіт за 2023 рік у форматі військової карти.