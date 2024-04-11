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Кулеба: Україна – єдина країна світу, яка стикається з балістичними ударами

Глава МЗС закликав надати Україні системи "Patriot".

Кулеба: Україна – єдина країна світу, яка стикається з балістичними ударами
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна є єдиною країною світу, яка потерпає від балістичних ударів, тому нашії країнгі необхідні додаткові системи "Patriot".

Про це він написав у соцмарежі Х (Twitter).

"За ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, головним чином по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами. Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця "Патріотам" наразі немає", – написав міністр.

Він зазначив, що якби ті, від кого залежить  забезпечення системами захисту України, провели хоча б одну ніч у Харкові, "усі необхідні рішення були б прийняті швидко". 

"І я був би готовий піти разом з ними", – додав Кулеба. 

  • Під час російської атаки в ніч на 11 квітня українська ППО знищила 18 ракет і 39 ударних безпілотників. Всього російська армія запустила по території України 82 засоби повітряного нападу.
  • Через нічну російську атаку пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах. Найбільше під час атаки постраждала Харківська область.  Там понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. 
  • У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС. За даними УП, внаслідок удару станція знищена. 
  • У Головному управлінні розвідки МО України вважають, що ціллю російських атак в Україні є саме цивільна інфраструктура. Ворог робить це для того, щоб посилити гуманітарні проблеми в країні.
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