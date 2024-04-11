Кулеба: Україна – єдина країна світу, яка стикається з балістичними ударами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна є єдиною країною світу, яка потерпає від балістичних ударів, тому нашії країнгі необхідні додаткові системи "Patriot".

Про це він написав у соцмарежі Х (Twitter).

"За ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, головним чином по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами. Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця "Патріотам" наразі немає", – написав міністр.

Він зазначив, що якби ті, від кого залежить забезпечення системами захисту України, провели хоча б одну ніч у Харкові, "усі необхідні рішення були б прийняті швидко".

"І я був би готовий піти разом з ними", – додав Кулеба.

Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.



Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for "Patriots" to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2024