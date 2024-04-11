У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури

За даними ОВА, минулося без поранених.

У Київській області унаслідок російської масованої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Інформації щодо поранених та загиблих немає. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами. Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", – сказав він.

Станом на 7 ранку об'єкт все ще намагалися загасити.

В Офісі генпрокурора додали, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, вранці 11 квітня збройні сили рф атакували об’єкт критичної інфраструктури у Київській області. На місці події працюють прокурори, слідчі, екстрені служби та експерти", – йдеться у повідомленні.