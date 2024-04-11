СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
СБУ затримала екснардепа Владислава Лук'янова: намагався виїхати за кордон
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
Національний авіаційний університет очолила Ксенія Семенова
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
Закон про мобілізацію: Питання демобілізації та ротації вилучили, вони увійдуть в окремий законопроєкт
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
​​Ліга чемпіонів набирає обертів: оцінюємо шанси команд на перемогу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів поранено 2 людей

Одна людина отримала поранення у Красногорівці, ще одна – у Новоселівці Першій.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів поранено 2 людей
Фото: Донецька ОВА

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранено 2 людей, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади пошкоджено нежитлове приміщення. Касетними боєприпасами обстріляна Новоукраїнка Вугледарської громади.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину, ще 1 людина поранена у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Селидовому пошкоджено 4 адмінбудівлі. У Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, у Гострому — 1 будинок, у Курахівці — інфраструктурний об'єкт. 

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю і крамницю, у Нью-Йорку — приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 244 особи, у тому числі 28 дітей.

Також нагадаємо, вночі ППО знищила 18 ракет і 39 ударних безпілотників. Всього російська армія запустила по території України 82 засоби повітряного нападу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies