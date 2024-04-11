Одна людина отримала поранення у Красногорівці, ще одна – у Новоселівці Першій.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранено 2 людей, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади пошкоджено нежитлове приміщення. Касетними боєприпасами обстріляна Новоукраїнка Вугледарської громади.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину, ще 1 людина поранена у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Селидовому пошкоджено 4 адмінбудівлі. У Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, у Гострому — 1 будинок, у Курахівці — інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю і крамницю, у Нью-Йорку — приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 244 особи, у тому числі 28 дітей.

Також нагадаємо, вночі ППО знищила 18 ракет і 39 ударних безпілотників. Всього російська армія запустила по території України 82 засоби повітряного нападу.