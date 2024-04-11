У Дніпропетровській області вибухотехніки поліції знешкодили збиту російську ракету, бойова частина якої не здетонувала. Керовану авіаційну ракету виявили на території Криворізького району.

Про це повідомила Нацполіція.

"Поліцейські-вибухотехніки встановили, що бойова частина крилатої ракети не здетонувала. Спільно з працівниками піротехнічної служби ДСНС її транспортували до підривного майданчику та контрольовано підірвали", – йдеться у повідомленні.

Вчора, 10 квітня, на Дніпропетровщині збили російську ракету. По Х-59 успішно відпрацювали бійці повітряного командування "Схід".