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На Дніпропетровщині знешкодили збиту російську ракету

Бойова частина КАБ не здетонувала.

На Дніпропетровщині знешкодили збиту російську ракету
Знешкодження ракети
Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області вибухотехніки поліції  знешкодили збиту російську ракету, бойова частина якої не здетонувала. Керовану авіаційну ракету виявили на території Криворізького району.

Про це повідомила Нацполіція.

"Поліцейські-вибухотехніки встановили, що бойова частина крилатої ракети не здетонувала. Спільно з працівниками піротехнічної служби ДСНС її транспортували до підривного майданчику та контрольовано підірвали", – йдеться у повідомленні. 

Вчора, 10 квітня, на Дніпропетровщині збили російську ракету. По Х-59 успішно відпрацювали бійці повітряного командування "Схід".

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