На Одещині збили сім ворожих БпЛА, було займання території енергооб'єкту

Російська армія вночі вчергове атакувала Одещину ударними дронами. Українські захисники неба збили сім ворожих безпілотників.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили 7 безпілотників. Уламки збитих «шахедів» спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано", – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає.