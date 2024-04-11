На Одещині збили сім ворожих БпЛА, було займання території енергооб'єкту

Російська армія вночі вчергове атакувала Одещину ударними дронами. Українські захисники неба збили сім ворожих безпілотників.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наші сили ППО знищили 7 безпілотників. Уламки збитих «шахедів» спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано", – написав він у телеграмі.
Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає.
- В ніч на 11 квітня Росія атакувала енергетику приблизно 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі.
- У Київській області та Львівській областях є влучання в об'єкти інфраструктури.
- По Запорізькій області армія РФ спрямувала керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Збили дві ракети.
- Найбільше під час атаки постраждала Харківська область. Там понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.