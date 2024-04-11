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На Херсонщині через російські обстріли постраждала дитина

У області окупанти влучили у об’єкт критичної інфраструктури.

На Херсонщині через російські обстріли постраждала дитина
Фото ілюстративне
Фото: Національна поліція

Через російську атаку на Херсонщині одна дитина дістала поранення. Російські військові били по житлових кварталах, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, будинки, техніку. 

"Під час нічної дронової атаки силам протиповітряної оборони України на території нашої області вдалося знищити 2 "Shahed-131/136"", – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. 

Були зафіксовані влучання в  об’єкт критичної інфраструктури, сільгосптехніку, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

За його словами, минулої доби противник обстрілював Білозерку, Придніпровське, Комишани, Антонівку, Садове, Улянівку, Микільське, Дудчани, Качкарівку, Осокорівку та місто Херсон. 

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