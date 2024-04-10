Головне за середу, 10 квітня: обстріли Харківщини та Одещини, жертви удару по Костянтинівці, засідання Ради

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 47 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 777-й день повномасштабної війни.

Розбір завалів у Липцях на Харківщині

Унаслідок ворожого обстрілу Липців та Малої Данилівки Харківського району горіли магазин і аптека. Станом на 15.45 було відомо про трьох загиблих, в тому числі 14-річну дівчинку. Розбір завалів тривав, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка. Ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе.

"Сьогодні у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо - Іскандер-М", – повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

Рятувальники вилучили тіла жінки та дитини на місці влучання авіабомби в Костянтинівці на Донеччині. Рятувальна операція тривала більше доби.

"На Донеччині на місці влучання авіабомби рятувальники вилучили тіла 2 загиблих осіб, серед яких 1 дитина. Вчора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н", - йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 47 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав шістьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 квітня – в нашій новині.

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про звільнення деяких категорій засуджених для військової служби за контрактом.

За проголосували 254 нардепи. Про це повідомлять парламентарі з різних фракцій.

У рекомендованій профільним комітетом версії законопроєкту вилучили право на звільнення з метою військової служби для ґвалтівників, вбивць, порушників правил дорожнього руху, чиї дії призвели до загибелі людей.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада, взяла за основу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (законопроєкт 10379). Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко ("Європейська солідарність").

Законопроєкт передбачає:

Нові статті про порушення військового обліку.

Збільшені строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання.

Впровадження кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Пропонуються збільшення розмірів штрафів і тривалості адміністративного затримання. Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна - 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше).

Порушників зможуть затримувати на термін до трьох діб.

Встановлюються жорсткіші санкції за порушення військового обліку, ніж за деякі військові правопорушення – наприклад, за дезертирство.

Пропонується прирівняти відмову від проходження медичної комісії до ухилення від призову під час мобілізації.

Геращенко повідомила, що “за” проголосували 254 депутати – “слуги”, ОПЗЖ, групи і частина “Голосу”. Слуги дали на посилення покарання за ВЛК (з тюремним терміном) 187 голосів.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада почала розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Раніше з понад 4000 поправок у комітеті відхилили майже всі, повідомила народна депутатка Юлія Клименко ("Голос").

За її словами, після опрацювання в комітеті залишилася розширена "мотиваційна" частина для військовослужбовців-контрактників. Наприклад, тим, хто підписує перший контракт, пропонують компенсувати половину від першого внеску за кредитом та надати сертифікат на 150 000 гривень на купівлю авто.

Надвечір "розгляд" правок відбувався у практично порожній залі.

Докладніше – в новині.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Що увійшло до нового пакету допомоги – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!