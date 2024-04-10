Рада прийняла за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за військові правопорушення

Зокрема, законопроєкт передбачає нові статті про порушення військового обліку, а також введення кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада, прийняла за основу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (законопроєкт 10379). Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Метою законопроєкту є удосконалення з урахуванням вимог воєнного стану адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Законопроєкт передбачає:

Нові статті про порушення військового обліку.

Збільшені строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання.

Введення кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації.

Пропонуються збільшення розмірів штрафів і тривалості адміністративного затримання.

Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна - 204 000 гривень (порівняно зі 8500 гривень раніше).

Порушників зможуть затримувати на термін до трьох діб.

Встановлюються жорсткіші санкції за порушення військового обліку, ніж за деякі військові правопорушення – наприклад, за дезертирство.

Пропонується прирівняти відмову від проходження медичної комісії до ухилення від призову під час мобілізації.

Геращенко повідомила, що “за” проголосували 254 депутати. За “слуги”, ОПЗЖ, групи і частина “Голосу”. Слуги дали на посилення покарання за ВЛК (з тюремним терміном) - 187 голосів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що пропонується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, зокрема щодо:

- збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

- запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;

- запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб;

- доповнення складу кримінального правопорушення — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, — ознакою “у тому числі відмову від проходження медичного огляду”.

Також зазначимо, що раніше у профільному Комітеті рекомендували Раді прийняти законопроєкт у вигляді, де кримінальної відповідальності за зазначені порушення взагалі не буде.

Тим часом Верховна Рада запросила військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію, за який у другому читанні планують голосувати завтра, 11 квітня. Водночас питання демобілізації та ротації із цього законопроєкту вилучили. Вони увійдуть в окремий законопроєкт.