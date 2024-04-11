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Збільшилася кількість загиблих від вчорашньої атаки по Одещині

У лікарні помер чоловік, який отримав важкі травми.

Збільшилася кількість загиблих від вчорашньої атаки по Одещині
Наслідки атаки на Одещину
Фото: Одеська обласна прокуратура

Кількість жертв російської атаки по Одеській області збільшилася до п’яти. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі травми.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей", зазначили у прокуратурі.

  • Вчора, 10 квітня близько 18:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини.
  • Серед загиблих є 10-річна дівчинка, ще 14 – отримали поранення, їх госпіталізовано. 
  • Область атакували балістикою, попередньо – ракетами "Іскандер-М". 
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