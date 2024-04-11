Збільшилася кількість загиблих від вчорашньої атаки по Одещині

У лікарні помер чоловік, який отримав важкі травми.

Кількість жертв російської атаки по Одеській області збільшилася до п’яти. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі травми.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей", зазначили у прокуратурі.