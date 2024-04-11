Міноборони виграло арбітражі на понад 108 мільйонів гривень

Рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ.

Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути на користь Міністерства оборони України кошти на загальну суму 2,7 мільйона доларів США (приблизно 108 мільйонів гривень).

Як інформує Міноборони, рішення стосуються зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна для ЗСУ.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товарів. Однак, жоден з іноземних постачальників не поставив товар вчасно. Більше того, деякі контрагенти не привезли частину товару, оплачену за договором", – додали у оборонному відомстві.

Тому міністерство звернулося до міжнародного арбітражу, щоб стягнути вартість непоставленого товару та штрафні санкції за несвоєчасне постачання.

Також Міноборони також вимагало стягнення відсотків річних за користування коштами.

"Арбітраж задовольнив позови Міноборони, й відтепер кошти за непоставлений товар підлягають негайному поверненню відомству. Більше того, арбітраж зобов'язав іноземних постачальників сплатити відсотки, які продовжують нараховуватися на кошти до моменту їх повернення Міноборони", – додали у міністерстві.

Зазначається, що МО відслідковує виконання постачальниками взятих зобов’язань, аби українське військо отримувало всі види забезпечення вчасно та належної якості. "Водночас, Міноборони вживає всіх правових заходів з метою захисту прав та інтересів у відносинах з недобросовісними постачальниками", – зазначили у Міноборони.